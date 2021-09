Fehlender Reformwille: IOC kritisiert Box-Verband

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat seine Kritik am Box-Verband AIBA erneuert. In einem offenen Brief äußerte das IOC am Mittwoch Bedenken hinsichtlich der von der AIBA angestoßenen Reformen. Konkret nannte das IOC die Punkte Führung, Finanzen und Kampfrichterwesen. Hier seien zwar Reformen festgelegt und formuliert, jedoch nach Auffassung des IOC mangelhaft umgesetzt worden.