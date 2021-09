Jasmin Ouschan: Die genussvolle Sportlerin

„Krone“:Sie laden mich zu Tee und Torte ein - bei Ihnen ist also zwischen dem Tanzen Entspannung angesagt?

Jasmin Ouschan: Wenn man so einen harten Alltag hat wie im Moment, muss man einen Ausgleich finden. Das ist einerseits schon auch der Sport wie Laufen oder Rennrad fahren, andererseits aber auch Ruhe. Wenn man sich immer sportlich betätigt, gehen einem die Energiereserven aus. Deshalb gehe ich gerne in der Natur spazieren, liege auch mal auf der Couch oder trinke Tee und esse Torte.