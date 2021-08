WHO will von China Daten zu ersten Infektionen

Schon bald nach Beginn der Covid-19-Pandemie war darüber spekuliert worden, dass der Erreger SARS-CoV-2 aus einem Institut in der Stadt Wuhan (Bild unten), wo die Krankheit ihren Ausgang genommen hat, entwichen sein könnte. In dem Institut für Virologie, in dem an Coronaviren geforscht wird, könnte es demnach einen Unfall gegeben haben, so die Vermutung.