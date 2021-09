Österreichischer Impfforscher blamiert Nicki Minaj

„Chlamydien sind eine wahrscheinlichere Erklärung - diese würden auch erklären, warum die Beziehung zu Ende ging“, antwortete der in New York tätige Wissenschafter. Gegen Chlamydien gebe es zwar noch keine zugelassene Impfung, wohl aber gegen andere durch Sex übertragbare Krankheiten, wie etwa Hepatitis B oder Humane Papillomviren, schrieb er. „Vielleicht sollten Sie Information statt Falschinformation verbreiten“, so Krammer abschließend.