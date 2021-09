Plastikproduktion verzögert Gas- und Öl-Ausstieg

„Explodierende Umweltverschmutzung stoppen“

„Die gigantischen Mengen an Plastikverpackungen, die Coca-Cola, Unilever und Co jährlich verkaufen, gefährden nicht nur die Ozeane, sondern auch unser Klima. Um ihr Geschäftsmodell zu retten, investiert die Öl- und Gasindustrie massiv in die Plastikproduktion, anstatt endlich auf saubere, klimafitte erneuerbare Energien umzusteigen. Diese geplanten Investitionen sind ein Rezept für die Klimakatastrophe und explodierende Umweltverschmutzung und müssen gestoppt werden“, fordert Lisa Panhuber, Konsumexpertin bei Greenpeace in Österreich.