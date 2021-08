Forscher entdecken Algenart, die Erdöl erzeugt

Wie die Japan Agency for Marine Earth Science and Technology (JAMSTEC) und die Toyohashi University of Technology erst kürzlich bekannt gaben, ist Meeresalge die erste gefundene Phytoplankton-Art, die die Fähigkeit besitzt, eine Reihe von gesättigten Kohlenwasserstoffen (organische Verbindungen aus Kohlenstoff und Wasserstoff, Anm.) mit zehn bis 38 Kohlenstoffatomen zu synthetisieren.