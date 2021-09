Forscher bringen Kühen bei, aufs Töpfchen zu gehen

Beim Toilettentraining zeigten sich die 16 Kälber des Programms in etwa so lernbereit, wie dies von einem dreijährigen Kind zu erwarten sei, erklärten die Wissenschaftler. Die Probanden bekamen Leckerlis, wenn sie in einen Latrinenstall urinierten, wurde im Magazin „Current Biology“ berichtet. Auf die Idee sei man durch einen Witz gekommen, erklärte der Tierverhaltensforscher Lindsay Matthews: „Die Reaktion der Leute ist natürlich ‘verrückte Wissenschaftler‘“, ist sich Matthews bewusst. Das Thema sei jedoch von großer Bedeutung.