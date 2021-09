Ort wartet seit Jahren auf Schutzweg für Kinder

Die Sicherheit der Kinder ist den Gemeinden gerade jetzt, nachdem die Schule wieder begonnen hat, ein besonderes Anliegen. Eine Möglichkeit, den Schulweg sicherer zu gestalten, sind Schutzwege. Einen solchen würde man sich auch in Jois seit langer Zeit an einer Bushaltestelle wünschen, bei der täglich Schüler die Straße queren. Jetzt soll endlich Bewegung in die Sache kommen.