Erstmals Stäbchentests bei Orang-Utans in Malaysia

Menschenaffen empfänglich für Corona

Schon länger ist bekannt, dass Menschenaffen - darunter auch Gorillas und Schimpansen - für das Coronavirus empfänglich sind. Erst am Wochenende war publik geworden, dass sich im Zoo von Atlanta in den USA offenbar mehrere Flachland-Gorillas infiziert haben. Auch für die Orang-Utans in Malaysia werde es in Zukunft weitere Tests geben, sagte Nathan.