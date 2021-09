Grazer Golf-Pro vor Einzug auf European Tour

Das steirische Aushängeschild Matthias Schwab sorgte mit seinem Ticket für die PGA-Tour für Aufsehen - zuletzt holte der Ennstaler als 12. auf der European Tour in Wentworth (Gb) ein absolutes Top-Resultat. Doch die Erfolgsmeldungen aus dem Golf-Lager reißen auch darunter nicht ab: So steht Lukas Nemecz nach Platz zwei auf der Challenge Tour in Deutschland vor dem Sprung auf die European Tour.