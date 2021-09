Fünf sterbenskranke Katzen am Waldrand ausgesetzt

„Die erst etwa drei Wochen alten Katzenbabys hätten noch mindestens fünf Wochen Muttermilch gebraucht. Noch schlimmer ist aber, dass sie aufgrund ihres unbehandelten Katzenschnupfens so stark vereiterte Augen haben, dass wir um ihr Augenlicht bangen und sie zudem dermaßen mit Fliegeneiern übersät waren, dass ich nicht wusste, was ich zuerst machen soll: reinigen, verarzten, Flascherl geben - es war ein dramatischer Kampf ums Überleben der vier hilflosen, sterbenskranken Babys an diesem Sonntagvormittag. Zum Glück unterstützten mich meine Tochter und mein Mann tatkräftig“, so Stadler verzweifelt.