Wenn selbst die Ausweichroute zur Baustelle wird

Der Motor läuft im Stand. Der Blick wandert im Sekundentakt vom Rückspiegel zur Uhr. 7.12 Uhr. Eigentlich wäre man jetzt schon fast in Linz. Stattdessen: Stoßstange an Stoßstange, ein endloses Band aus Blech, das sich im Schneckentempo durch den Morgen quält. Kein Vor, kein Zurück. Nur Warten. Und dieses leise, kollektive Seufzen Tausender Pendler, die wissen: Das wird heute wieder dauern.
Seit dieser Woche ist dieses Gefühl für viele Mühlviertler bittere Realität – und zwar täglich. Auf der B 3 zwischen Steyregg und Pulgarn geht aktuell zu Stoßzeiten kaum noch etwas. Autofahrer müssen mitunter mehr als eine Stunde Zeitverlust einplanen. So unerfreulich die Situation ist: Die Baustelle ist – fragt man Pendler – absolut notwendig. Mehr als 30 Jahre Belastung haben ihre Spuren im betroffenen Abschnitt hinterlassen. Viele hätten aber gehofft, dass die Sanierung im Sommer über die Bühne gehen würde. Die
Generalsanierung läuft noch bis 19. Juni
Doch sie läuft in mehreren Phasen bis 19. Juni. Bis dahin bleibt die Situation wohl angespannt, weil es nicht nur eine Baustelle ist, sondern gefühlt ein ganzes Netz an Einschränkungen, das sich gegenseitig verstärkt. Ab Montag ist etwa auch die Holzwindener Straße im Gemeindegebiet Steyregg betroffen. Sie wird wegen des Glasfaserausbaus für zwei Wochen gesperrt.
Die ersten Tage waren sehr problematisch. Nun verteilt es sich schon etwas, weil viele bereits in Mauthausen über Enns und die A1 ausweichen.
Manfred Bramberger
Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM
Zum Baustellenstart sind die Autos bereits ab der Serpentine in Luftenberg gestanden. Ich kann zum Glück täglich mit dem Roller nach Linz fahren.
Sigrid Russ
Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM
Großbaustelle beim Franzosenhausweg
Und dann ist da noch – wie berichtet – die nächste Großbaustelle: die Linzer Stadtautobahn (A 7) im Bereich Franzosenhausweg. Dort wird derzeit ebenfalls saniert – bis 2027. Zwar bleiben zwei Fahrstreifen offen, doch verengte und verschwenkte Spuren sorgen regelmäßig für Verzögerungen. Für alle, die von der A 1 Richtung Linz unterwegs sind, wird auch dieser Abschnitt jetzt zur täglichen Herausforderung.
Für unsere Tankstelle an der B 3 ist das nicht gut. Denn natürlich fährt keiner zum Tanken und stellt sich dann wieder in den Stau – es heißt durchbeißen!
Manfred Handl
Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM
Aufgrund der Schlaglöcher muss man die Baustelle in Kauf nehmen. Wer keine Möglichkeit hat, auf Fahrrad oder Moped umzusteigen, sollte aber genug Zeit einplanen
Stefan Hinterberger
Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM
Steinkellner für dritte Spur
In genau dieser Situation bringt FP-Verkehrslandesrat Günther Steinkellner eine Idee ins Spiel: Gemeinsam mit dem Linzer Sicherheitsstadtrat Michael Raml fordert er, die bestehende Infrastruktur besser zu nutzen – etwa durch die Einbindung des Pannenstreifens als zusätzliche Fahrspur.
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