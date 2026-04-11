Wenn selbst die Ausweichroute zur Baustelle wird

Seit dieser Woche ist dieses Gefühl für viele Mühlviertler bittere Realität – und zwar täglich. Auf der B 3 zwischen Steyregg und Pulgarn geht aktuell zu Stoßzeiten kaum noch etwas. Autofahrer müssen mitunter mehr als eine Stunde Zeitverlust einplanen. So unerfreulich die Situation ist: Die Baustelle ist – fragt man Pendler – absolut notwendig. Mehr als 30 Jahre Belastung haben ihre Spuren im betroffenen Abschnitt hinterlassen. Viele hätten aber gehofft, dass die Sanierung im Sommer über die Bühne gehen würde. Die