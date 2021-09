Germanwings-Absturz: Angehörige wollen mehr Geld

In erster Instanz war die Klage um mehr Schadensersatz abgewiesen worden, nun setzen die Hinterbliebenen ihre Hoffnungen in das Berufungsverfahren am Oberlandesgericht (OLG) in Hamm.Die Kläger werfen der Lufthansa Versäumnisse bei den flugmedizinischen Untersuchungen des Co-Piloten vor. Wären diese gründlich erfolgt, hätte nicht übersehen werden können, dass er unter einer schwerwiegenden Erkrankung litt, fasst das Gericht in einer Ankündigung zusammen. „Er ist bei den jährlichen Untersuchungen auf Flugtauglichkeit einfach nur durchgewunken worden“, bemängelt Elmar Giemulla, Anwalt der Kläger.