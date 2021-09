Südkärntner Triathlon startet am Klopeiner See

39 Jahre nach der Premiere findet heute, Sonntag, der Südkärntner Triathlon am Klopeiner See seine Fortsetzung. 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radeln und 21 Kilometer Laufen stehen auf dem Programm. Der Klopeiner See hat noch immer 23 Grad. Die Herren starten um 10 Uhr, die Damen um 10.03 Uhr im Strandbad Bellevue. Die Turnersee Straße L 121 ist von 12 bis 18 Uhr ab dem Kreisverkehr Seelach bis zur Kleinsee Straße L 123 Kleinseeweg gesperrt.