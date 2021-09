Vorzeigeprojekt soll europaweit Schule machen

„Ich sehe großes Potenzial in dieser Aktion“

Mit dieser Erfolgsnachricht konnte AMS-Chef Sven Hergovich nun EU-Mandatar Lukas Mandl aus Gerasdorf bei Wien zum Lokalaugenschein begrüßen. „Was wir hier haben, ist ein einzigartiges Projekt, in dem öffentlicher und privater Sektor gut zusammenarbeiten. Ich sehe großes Potenzial in dieser Aktion, deren Prinzipien sicher europaweit mit viel Erfolg umgesetzt werden könnten“, so Mandl. Er will seine Erfahrungen nun mit anderen Parlamentariern in Brüssel teilen.