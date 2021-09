Der austro-kanadische Unternehmer Frank Stronach sorgt nach seinem Jahre zurückliegenden politischen Flop mit der Partei Team Stronach nun mit neuen Werken für Mikro-E-Fahrzeuge wieder für positive Schlagzeilen: Für sein Mini-Elektrofahrzeug namens Sarit will er nach einem Werk in Kanada weitere Standorte in Europa öffnen. In Laßnitzthal nahe Gleisdorf in der Steiermark soll das europäische Headquarter samt Fabrik und Forschung entstehen, kündigte er am Freitag an. Die heimische Politik ist voll des Lobes: „Jetzt startet er mit dem Auto noch einmal durch“, freut sich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP).