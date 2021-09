Aggressiver Ex-Mitarbeiter schlug und biss zu

Gegen 9 Uhr betrat der 37-jährige Ungar am Donnerstag seinen früheren Arbeitsplatz in der Heiligenstädter Straße - und zwar in höchst aggressiver Stimmung. Ohne Vorwarnung schritt er sofort zur Tat und schlug einem 37-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Drei Kollegen eilten hinzu und versuchten den Tobenden zu beruhigen, jedoch ohne Erfolg. Vielmehr biss der aggressive Verdächtige auch noch zu, ein 36 Jahre alter Angestellter erlitt eine Bissverletzung an der Hand. Des Weiteren folgten wilde Drohungen des Tobenden.