Ferrero-Waldner über 9/11: „Eine ganz andere Welt“

Wie bewerten Sie die militärischen Interventionen?

Die UNO hat sie sanktioniert – es war ein Akt der Verteidigung. So war auch Österreichs Neutralität nicht gefährdet. Wir erlaubten Überflüge und beteiligten uns an Friedensmission und Wiederaufbau in Afghanistan. Ich selbst war oft in Afghanistan. Ich war in Kabul und habe österreichische Truppen besucht. Und auch Joe Biden kennengelernt.