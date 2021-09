2064 Teile: LEGO kündigt „Super Mario 64 Block“ an

„Was mag sich darin wohl verbergen?“, werden sich Gamer angesichts der charakteristischen gelben Blöcke mit dem Fragezeichen darauf in Nintendos „Super Mario 64“ gefragt haben. Ab dem 1. Oktober können auch alle Fans von LEGO rätseln: Der Spielwarenhersteller bringt den Block inklusive versteckter Überraschungen am 1. Oktober als 2064 Klötzchen umfassendes Set in seine Stores. Im rund 170 Euro teuren „LEGO Super Mario 64 Block“ enthalten sind zudem diverse Minifiguren. Ab 2022 soll das Set dann auch im freien Handel verfügbar sein.