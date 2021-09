Startschuss für PCR-Lutschertests in Kindergärten

Das Gesundheitsministerium habe am vergangenen Freitag die Zustimmung für die Lutscher-Tests erteilt, erläuterte die Landesrätin. In den 609 Elementareinrichtungen ist geplant, dass Eltern auf freiwilliger Basis ihre Kinder einmal wöchentlich zu Hause mit dem „Lollipop“-Test testen. Der PCR-Test wird dann in der Einrichtung abgegeben, anschließend von einem Labor abgeholt und ausgewertet.