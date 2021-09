Mit Traktor ins Schleudern geraten: Frau verletzt

Lenker von Unfallstelle getürmt

Beim Einordnen touchierte er in weiterer Folge den Vorderreifen des Traktors. Dadurch erschrak die 50-Jährige, verriss ihren Traktor, geriet ins Schleudern und kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Lkw-Lenker hielt sein Fahrzeug sofort an, während der Lenker des weißen Kastenwagens seinen Weg in Richtung Westen fortsetzte. Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt, benötigte jedoch keine ärztliche Versorgung. Am Traktor entstand leichter Sachschaden.