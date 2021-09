An „Todesstelle“ wieder Unfall mit drei Verletzten

Eine 63-jährige Pensionistin aus Munderfing fuhr am Mittwoch um 14.30 Uhr mit einem Pkw in Jeging auf der Haltberg Gemeindestraße in Fahrtrichtung Munderfing. Am Beifahrersitz fuhr ihre 33-jährige schwangere Tochter aus England mit und auf der Rücksitzbank der zweijährige Sohn der 33-Jährigen.