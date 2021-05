Feuerwehrmann rückte zu Unfall der Tochter aus

Was für eine Tragödie! Am Weg zur Arbeit verlor Corinna K. (25) Freitagfrüh bei Munderfing die Kontrolle über ihr Auto und krachte in einen Baum. Ihre Kameraden von der Feuerwehr Jeging und der eigene Vater rückten nichtsahnend aus. Für die Alleinerzieherin gab es keine Hilfe mehr, sie hinterlässt eine Tochter.