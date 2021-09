Grünen-Plakat erzürnt Bauern: „Fetzendeppert“

24.235 Bio-Betriebe gab es 2019 laut Statistik Austria in Österreich, das sind rund 22,8 Prozent aller heimischen Landwirtschaftsbetriebe. Und mit dieser wohl für manche überraschend geringen Zahl ist Österreich sogar weltweit die Nummer eins, was den Anteil an Bio-Landwirtschaft angeht. Im Umkehrschluss bewirtschaftet also der Großteil der Bauern seine Höfe und Äcker konventionell.