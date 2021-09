Strafe nach dem Abbruch sorgt für Unverständnis

Doch was war passiert? Am 29. August brach während des Auswärtsspiels der Großvater eines Spielers zusammen, musste notfallmedizinisch versorgt werden. Auch der Rettungshelikopter kam zum Einsatz. „Die Wiederbelebungsmaßnahmen haben über eine Stunde gedauert. Danach haben der Schiedsrichter und der Beobachter mit mir gesprochen, ob das Team weiterspielen will. Wir haben gesagt, dass es keinen Sinn macht“, erzählt Gabersdorf-Obmann Patrick Hierzer. Da es auch dunkel wurde und Tobelbad kein Flutlicht besitzt, wäre es wohl ohnehin nicht weitergegangen. „Wir haben uns keine Gedanken gemacht, ob Neuaustragung oder eine Fortsetzung ab der circa 60. Minute...“ Der Klub gab zum Vorfall auch seine Stellungnahme ab.