Auspuffhersteller Remus schließt Werk in Bärnbach

Hälfte der Jobs wandert nach Voitsberg

Remus will künftig nur noch in der nahen Bezirkshauptstadt Voitsberg sowie in der bosnischen Stadt Sanski Most produzieren. Was bedeutet das für die gut 120 Mitarbeiter in Bärnbach? Die Hälfte der Jobs soll nach Voitsberg verlagert werden, circa 30 Arbeitsplätze wandern nach Bosnien, die restlichen 30 betreffen Pensionierungen. Der Belegschaftsstand in Voitsberg bleibt aber dennoch gleich, denn dort werden im Gegenzug 60 Leiharbeiter abgebaut.