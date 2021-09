Schimmel-Chaos vertreibt Senioren aus Wohnanlage

Die Stimmung in der Kardinal-König-Straße in Paudorf ist, wie berichtet, immer noch angespannt. Seit Wochen fühlen sich die Mieter der Gebös im Stich gelassen. Mittlerweile laufen zwar die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten an, doch wirklich zufrieden ist niemand. „Wir müssen die Kosten für Ersatzquartiere selbst tragen und unsere Wohnungen ebenfalls weiter bezahlen. Das ist doch eine Frechheit“, so eine Mieterin im völlig verschimmelten Erdgeschoß.