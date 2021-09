Staunen über 19-Jährige: „Es ist der Ahornsirup“

Auger-Aliassime: „Das hätte ich nie gedacht“

„Ich hätte nie gedacht, dass so ein Tag einmal kommen würde“, sagte Auger-Aliassime, erster kanadischer Mann in einem Halbfinale von New York überhaupt. „Ein kleines Mädchen und ein kleiner Bub, beide aus Montreal, beide zum gleichen Zeitpunkt im Halbfinale der US Open - unglaublich“, meinte der Kanadier, der es nun mit dem an Nummer zwei gesetzten Russen Daniil Medwedew zu tun bekommt. Medwedew hatte mit dem niederländischen Qualifikanten Botic van de Zandschulp beim 6:3, 6:0, 4:6 und 7:5 kaum Probleme.