Autofahrer folgte Navi und drohte abzustürzen

Ein 73-jähriger tschechischer Staatsangehöriger fuhr am Dienstag, 7. September, mit seinem Pkw in Großraming in Fahrtrichtung Pechgraben. Laut eigenen Angaben wurde er vom Navigationssystem auf die Pechgrabenstraße weitergeleitet. Am Ende dieser Straße fuhr er auf der unbefestigten Forststraße in Fahrtrichtung Spadenberg weiter. Als die Forststraße endete und in einen Gehweg/Mountainbike-Strecke weiterführte, fuhr er trotz Fahrverbot weiter.