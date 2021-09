Bewaffneter Wiener (25) per Taser überwältigt

Schweigen in der Einvernahme

Der Verdächtige wurde aus dem Auto geholt und festgenommen. Der Österreicher gab seine Verweigerungshaltung auch in der Einvernahme nicht auf. Zu dem Vorfall oder Beweggründen sagte er nichts. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. In diesem Jahr hatten WEGA-Beamte insgesamt neun Taser-Einsätze, berichtete die Polizei.