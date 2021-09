Polizei erwischte Paar beim Sex in Kirchturm

Sie wollten das langersehnte Wiedersehen feiern - diese Begründung gaben zwei Turteltauben an, die ihrer Begierde in luftiger Höhe in einem Kirchturm in Pilsen (Tschechien) nicht Einhalt gebieten konnten. Doch das Paar wurde von einer Besucherin gestört, die zur Beweisaufnahme ihre Handykamera zückte - und zudem die Polizei alarmierte. Diese erwischte den 37-Jährigen und die 31-jährige Frau in flagranti. Höhepunkt: Die beiden mussten noch an Ort und Stelle eine Geldstrafe bezahlen.