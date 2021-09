Motorradfahrer auf Postalmstraße schwer verletzt

Eigentlich hätte es nur eine Ausfahrt werden sollen: Am Montagnachmittag fuhr ein 74-jähriger Deutscher mit seinem Motorrad über die Postalmstraße über Abtenau. In einer starken Linkskurve geriet der Mann rechts von der Fahrbahn ab und stürzte über eine etwa fünf Meter hohe Böschung in das Bachbett des Weißbachs. Dabei wurde er schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Schwarzach geflogen.