Staatliche Geheimdienste foltern Syrien-Heimkehrer

Syrien für Rückkehrende „nirgendwo sicher“

Der Bericht mit dem Titel „You‘re going to your death“ (Du gehst deinem Tod entgegen) belege, „dass syrische Behörden weiter schwerste Menschenrechtsverletzungen begehen“. Syrien sei nirgendwo für Rückkehrende sicher. „Die Geheimdienste haben es gezielt auf zurückgekehrte syrische Flüchtlinge abgesehen - sie sind in besonderer Gefahr“, warnte Beeko.