Auf der Flucht vor Gewalt: Die Rückkehr der Kinder

„Krone“:Herr Brigadier mit wie vielen Leuten steht das Bundesheer an der Grenze?

Gernot Gasser: In ganz Österreich sicher rund 1200 Soldaten die Grenze. Davon rund 800 im Burgenland, 150 in Kärnten, 180 in der Steiermark und 100 in Tirol.