Ehemaliger Opern-Mäzen Alberto Vilar verstorben

Der ehemalige Wall-Street-Investor und Opern-Mäzen Alberto Vilar ist in der Nacht auf Samstag in New York verstorben. Er war 85 Jahre alt. Das bestätigte seine Mitbewohnerin sowie ein in seine Wohnung gerufener Polizist der APA gegenüber auf telefonische Anfrage. Die Todesursache ist zur Stunde nicht bekannt. Er habe am Abend zuvor „über leichte Schmerzen in der linken Hand und am Oberarm geklagt,“ sagte de Frau.