Kurz zu Gesprächen bei Präsident Vucic in Belgrad

Kurz froh über Entwicklung in Serbien

Kurz betonte, es sei wichtig, dass die EU berechenbar bleibe. Das sei eine Grundlage des Vertrauens in die Union. Er sei „enorm froh über die positive wirtschaftliche Entwicklung in Serbien“ und werde sich weiter für einen EU-Beitritt des Landes einsetzen, so Kurz. Serbien sei Österreichs größter Handelspartner am Westbalkan mit einem Handelsvolumen von mehr als einer Milliarde Euro. Außerdem habe Serbien heuer ein Wirtschaftswachstum von sechs bis sieben Prozent, was beeindruckend sei, so Kurz.