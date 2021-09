Sekundenschlaf brachte Unfall am Hochrindl

Am Freitag gegen 18.30 Uhr lenkte ein 76-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen seinen Pkw auf der Hochrindl-Landesstraße (L65) von Ebene Reichenau kommend in Richtung Hochrindl. Kurz vor der Ortschaft Hochrindl-Kegel kam der Mann laut eigenen Angaben aufgrund von Sekundenschlaf rechts von der Fahrbahn ab, überquerte den Straßengraben und prallte in eine dort befindliche Baumreihe.