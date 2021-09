Wasserschule soll Kinder zu Experten ausbilden

„Wir wollen die Kinder und die Pädagogen zu Experten machen“, so das Ziel von Stadtphysika Birgit Trattler. In dem Projekt Wasserschule, das über Jahre laufen und flächendeckend an allen Schulen der Stadt angeboten werden soll, kommen auch Experten der Stadtwerke in den Unterricht. „Wir haben in Klagenfurt Wasser höchster Qualität, das nicht aufbereitet werden muss. Es fließt durch 600 Kilometer Leitungen. Tag für Tag brauchen wir in der Stadt 25.000 Kubikmeter; ein Kubikmeter füllt sieben Badewannen“, verrät Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole.