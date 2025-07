Rettung einer Grabstätte mit tragischer Geschichte

Verwachsener Grabstein

Dass sich dort auch hinter der großen Kriegergedenkstätte in Gebüschen und an Bäumen Gräber verstecken, ist zum Teil nicht einmal mehr der Friedhofsverwaltung bekannt. So wurde dort während einer „Krone“-Recherche mit den Friedhofsexperten Ernst Bauer und Marcellus Osmalz ein großer Grabstein, der bereits stark verwachsen war, genauer unter die Lupe genommen.