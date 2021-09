Peter Lohmeyer: Alles begann im Handke-Zimmer

„War zu Beginn als Sprayer unterwegs“

Sein anderes Talent bemerkte er, der jahrelang in Salzburg den „Tod“ im „Jedermann“ spielte, recht früh. „Ja, ich war zu Beginn als Sprayer unterwegs. Bis mich die Polizei erwischt hat - damals war ich 18 Jahre alt. Ich wollte die Schule verschönern“, muss er im Gespräch mit der „Krone“ schmunzeln, um dann ernst zu werden, „aber, dass ich meine Bilder ausstelle, das begann damit, dass ich vor Jahren in Salzburg zur Festspielzeit dort wohnte, wo Peter Handke einst werkte. Und die Wände dort waren leer. Also begann ich mit Ölkreide auf Packpapier zu malen und die Bilder aufzuhängen.“ Eine Galeristin überredete ihn dann, die Bilder auszustellen, „und gleich am ersten Abend wurden sieben Exponate verkauft“.