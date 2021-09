Initiative soll Flächenfraß in Kärnten stoppen

Straßenbau, neue Einkaufszentren und Wohnbauprojekte: 13 Hektar Boden werden in Österreich Tag für Tag verbraucht. In Kärnten ist die Bodenverschwendung besonders kritisch: Fünf Hektar Naturflächen gehen täglich verloren. Der Flächenfraß bedroht die Biodiversität. Die Gefahr von Überschwemmungen sowie Hitzestaus in den Städten steigt. Auf der anderen Seite stehen unzählige Wohn- und Geschäftsflächen leer.