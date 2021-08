Gibt es nach der Renn-Farce von Spa Konsequenzen?

Die Renn-Farce von Spa-Francorchamps kommt bei der nächsten Sitzung der Formel-1-Kommission auf die Tagesordnung! Das kündigte der Präsident des Automobil-Weltverbandes FIA, Jean Todt, am Dienstag via Twitter an. Die Sitzung werde am 5. Oktober stattfinden, schrieb der Franzose ...