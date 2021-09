Zwei Tiroler treten bei der EM der Berufe an

400 Fachkräfte aus 23 Nationen treffen bei den Berufseuropameisterschaften aufeinander. Auf einer Fläche von 70.000 Quadratmetern stellen diese ihr Können in 48 verschiedenen Berufen unter Beweis. Die sogenannten „EuroSkills“ finden von 22. bis 26. September in Graz und somit erstmals in Österreich statt.