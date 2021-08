Erneut Corona-Fall in Hartberger Disco

In der Hartberger Diskothek Excalibur hielt sich am letzten Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Corona-positive Person auf. Die Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld ruft mögliche Kontaktpersonen zu besonderer Vorsicht auf. Erst am Wochenende zuvor hatte es in der Disco einen Corona-Fall gegeben.