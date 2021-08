Gewaltiger Ölteppich treibt auf Küste Zyperns zu

Die syrische Regierung erklärte am Montag in der regierungsnahen Zeitung „Al-Watan“, dass ein Ausschuss zur Untersuchung der Unfallursache gebildet worden sei. Demnach traten nur zwischen zwei und vier Tonnen Heizöl aus dem Kraftwerk in Banias aus. Die Hafenstadt ist etwa 160 Kilometer von Zypern entfernt.