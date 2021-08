„Unser Tormann gehört ins Nationalteam-Aufgebot!“

Rieder Heimstärke

Während Heraf, der zur Belohnung am Montag frei gab, Keeper Samuel Sahin-Radlinger extra lobte: „Es sind drei Torhüter im Nationalteam dabei, vier auf Abruf - da gehört er einmal dazu! Es gibt nicht viele Bessere als ihn in Österreich“, so Heraf über den 28-Jährigen, für den der Sieg ganz speziell war: „Ich bin schon als Fünfjähriger in Ried auf der Tribüne gestanden. Jetzt hier mit den Fans den Derbysieg zu feiern - das war Gänsehaut pur!“