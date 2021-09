„Queen Bey“ auf dem Thron: Beyonce wird 40

Mehr Grammys als jede andere Frau in der Geschichte der Preise, ein millionenschweres Familienimperium mit Ehemann Jay-Z und den drei Kindern, und immer an vorderster Front bei der Förderung junger Künstler und im Kampf gegen Rassismus: Beyonce hat sich in den Olymp der Popwelt hochgearbeitet, hat schon bei Amtseinführungen von Präsidenten und beim Super Bowl gesungen, und wird von ihren Fans als „Queen Bey“ wie eine Königin verehrt. Am heutigen Samstag wird sie 40.