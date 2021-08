Beyonce und Jay-Z zum „Frühstück bei Tiffany“

Bei der neuen „About Love“-Kampagne von Tiffany & Co., die die „Liebesgeschichte der Carters“ erzählen soll, weiß man gar nicht so recht, wer hier eigentlich der Star ist. Zwar konnte der Luxusjuwelier mit Beyonce und Jay-Z zwei absolute Top-Promis für sich gewinnen, das Power-Couple bekommt vom unglaublichen Diamantcollier, das an dem Hals der schönen Sängerin baumelt, aber gehörig Konkurrenz.