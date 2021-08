Pflegekräfte in Niederösterreich gefragter denn je

Der Bedarf nach gut ausgebildetem Pflegepersonal ist größer denn je – nicht zuletzt durch den anstehenden Generationenwechsel in der Pflege und den demographischen Wandel. Um weiterhin eine Ausbildung auf höchstem Niveau anzubieten, ist in Niederösterreich ab Herbst eine Änderung bei der Ausbildung der Pflegekräfte geplant. Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger werden dann vollständig an den drei Fachhochschulen in Krems, St. Pölten und Wiener Neustadt ausgebildet.