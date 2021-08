Pfleger als das Herzstück in den NÖ-Kliniken

Jede Bewegung in der schweren Schutzausrüstung kostet Kraft - und jedes Bangen um oftmals auch lieb gewonnene Patienten Nerven. Über allem steht zudem stets die Gewissheit: Jeder Fehlgriff kann ein Leben kosten! All das, was sich so unzumutbar liest, ist für die Pflegekräfte in unseren Kliniken der Alltag. Mit Hand, Herz und Hirn sind sie nicht erst seit dem Beginn der Corona-Krise für uns alle da.